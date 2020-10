Duitse politie treft „sekte” aan in klooster

De Duitse politie viel woensdagochtend het voormalige klooster Graefenthal binnen, en trof daar een „sekte” aan.

Bij de politie was een melding binnengekomen dat iemand tegen haar wil in het klooster, net over de grens bij Nijmegen, werd vastgehouden. Volgens een woordvoerder bevrijdde de politie bij de inval een 25-jarige vrouw.

Naast de vrouw stuitte de politie ook op een geloofsgemeenschap die volgens de woordvoerder als sekte beschreven kan worden.

In het klooster trof de politie 54 mensen aan, onder wie tien kinderen. De politie arresteerde een 58-jarige Nederlander, die zichzelf de profeet van de geloofsgemeenschap noemde.

Bizar

De eigenaar van het klooster, Camiel Engelen, reageerde in de media verbijsterd op het nieuws van de inval.

Engelen stelt dat de gearresteerde „profeet” de voorganger is van de Orde der Transformanten, waar Engelen zelf ook toe behoort. „Het is bizar als er op de vroege ochtend ineens politie binnenvalt met automatische wapens, die ze ook op kinderen richten”, aldus Engelen.

Evenement

Engelen stelt dat niet alle aanwezigen transformanten zijn. Er sliepen ook mensen die waren ingehuurd voor een evenement.

Graefenthal is aan beide zijden van de grens een populaire bestemming voor bruiloften, feesten en partijen.

De Orde der Transformanten komt oorspronkelijk uit Nederland. De orde had in het Brabantse Hoeven ook een woongemeenschap, maar het is niet duidelijk of die nog bestaat.

De orde is naar eigen zeggen „een religieuze beweging met een hechte band met God”, maar wordt wel als een sekte beschouwd.

De transformanten kwamen eerder in opspraak omdat aanhangers ex-leden aanvielen.