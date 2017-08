Duitse politie laat groep christenen uit Zimbabwe niet toe in land

De Duitse politie heeft vorige week zes christenen uit Zimbabwe de toegang tot het land geweigerd in de veronderstelling dat het om vluchtelingen ging.

De groep was echter op uitnodiging van de evangelische gemeente in Oranienburg (Brandenburg) op weg naar Duitsland voor een verblijf van drie weken, aldus Idea maandag. Op het vliegveld van Johannesburg mochten ze van een Duitse politieagent niet in het vliegtuig naar Frankfurt stappen. Hun visa werden ongeldig gemaakt. De predikant van Oranienburg is verontwaardigd. Volgens hem zijn er tien vergelijkbare bezoeken geweest en hadden de Afrikanen alle benodigde papieren. Hij eist een schadevergoeding van 10.000 euro.