Duitse pastor roept op tot gebed voor zeevarenden

De lutherse pastor voor zeemannen ds. Matthias Ristau heeft opgeroepen te bidden voor zeevarenden. Velen mogen door coronamaatregelen niet aan wal komen. Dat meldde de Duitse nieuwsdienst Idea deze week.

Ristau, ook predikant van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Hamburg, maakt zich zorgen om de levensomstandigheden van de zeevarenden. Volgens hem zijn ongeveer 150.000 zeemannen feitelijk gevangen op zee. Ze mogen op veel plekken niet van boord, ook al zijn hun contracten al afgelopen. Hij wijst erop dat hun werk noodzakelijk is. Zonder zeevarenden „blijven de schappen in de winkels leeg.”

In Hamburg zijn er ondertussen wifi-boxen en telefoonkaarten beschikbaar gesteld. Wereldwijd zijn er ongeveer 1,5 miljoen zeevarenden.