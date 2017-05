„Duitse Kirchentag was er een van dialoog”

De Duitse Evangelische Kirchentag –dezer dagen in Berlijn en Wittenberg– was er een „van de dialoog”, aldus Christina Aus der Au. De presidente van het grote protestantse evenement verklaarde dit zaterdag tegenover journalisten in Berlijn, zo berichtte de Duitse nieuwsdienst Idea.

Als voorbeeld noemde Aus der Au het debat, donderdag, tussen bisschop Markus Dröge van de Evangelische Kerk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, juriste en publiciste Liane Bednarz, en Anette Schultner, woordvoerder van de vereniging ”Christenen in de AfD”. Tijdens deze confrontatie, in de Berlijnse Sophienkirche, ging het er weliswaar soms heftig aan toe, maar „duidelijk werd dat de grote meerderheid ook een discussie als deze niet boycotten noch verstoren wil, maar juist naar argumenten wil luisteren.”

Positief noemde Aus der Au ook de medewerking van grootsjeik Ahmed Mohammed al-Tayyeb uit Caïro aan de Kirchentag. Zijn bijdrage vormde volgens haar een „hoopvol teken, een succes en een stap vooruit in de christelijk-islamitische dialoog.”

Religies kunnen elkaar in deze geglobaliseerde wereld niet langer ontlopen, merkte Aus der Au verder op. „De Kirchentag bouwt met zijn christelijk-islamitische ontmoetingen bruggen tussen Oriënt en Occident (oostelijk en westelijk halfrond; red.). Wij ondersteunen het idee om op een dag om 12 uur over heel Europa een boodschap van vrede te verspreiden, door gelijktijdig klokgelui en de roep van de muezzin.”

De 36e editie van de Duitse Evangelische Kirchentag –met als thema ”Du sieht mich”– wordt morgen met een grote „Festgottesdienst” in de openlucht op het terrein bij de Slotkerk in Wittenberg afgesloten. De achterliggende dagen waren in Berlijn en Wittenberg vele honderden tentoonstellingen en andere evenementen te bezoeken. Tot de hoogtepunten behoorde het bezoek van de Amerikaanse oud-president Barack Obama, donderdag. Ook tal van andere prominenten leverden een bijdrage aan de Kirchentag, waarvan in 1949 de eerste editie plaatshad. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier hield zaterdag een speech getiteld „Kan de rationaliteit nog worden gered?”

---

Lees ook:

Obama op Kirchentag in Berlijn: Vluchtelingenopvang heeft zijn grenzen (Reformatorisch Dagblad, 26 mei 2017)