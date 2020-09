Duitse Kirchentag 2021 gaat door, ondanks corona

De derde editie van de oecumenische Kirchentag in Duitsland gaat ondanks de coronamaatregelen door. Op het kerkcongres van rooms-katholieken en protestanten, in mei 2021 in Frankfurt, zijn nu maximaal 30.000 bezoekers welkom.

Dat meldden de organisatoren dinsdag.

Het congres moet een impuls geven aan de eenheid tussen protestanten en rooms-katholieken. De eerdere edities in 2003 en 2010 trokken respectievelijk 200.000 en 125.000 bezoekers.

Op de Kirchentag wordt ook gezamenlijk het heilig avondmaal gevierd, net als op de eerdere edities. Het Vaticaan heeft echter bezwaar tegen het wederzijds uitnodigen van rooms-katholieken en protestanten voor de avondmaalsviering, zo bleek vorige week uit een brief aan de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, Georg Bätzing. De verschillen in opvatting over de eucharistie en de bediening ervan „zijn nog steeds zo belangrijk” dat ze een gemeenschappelijke viering uitsluiten. De brief laat ook geen ruimte voor een „individuele gewetensbeslissing.”

Het Vaticaan reageert hiermee ook op een pleidooi van de Duitse Oecumenische Werkgroep (ÖAK) van protestantse en rooms-katholieke theologen. Die presenteerde vorig jaar een document waarin gezamenlijke vieringen gerechtvaardigd worden genoemd. Bätzing sprak zijn steun uit voor het document van de werkgroep.