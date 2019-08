Duitse kerken zien inkomsten stijgen

De twee grootste kerkgenootschappen in Duitsland, de Rooms-Katholieke Kerk en de protestantse Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), hebben vorig jaar een recordbedrag aan kerkbelasting ontvangen.

In totaal ging het om 12,4 miljard euro. Daarvan ging er ruim 6,4 miljard euro naar de rooms-katholieken en 5,7 miljard naar de protestanten. Volgens deskundigen komt de stijging door het goede economische klimaat in Duitsland.

In Duitsland wordt kerkbelasting geheven door religieuze en levensbeschouwelijke organisaties. De kerken financieren met het geld dat ze via de overheid krijgen onder meer de personeelskosten voor de zielzorg, scholen en sociale en diaconale instellingen met een kerkelijke achtergrond.

Een in mei verschenen studie van de Universiteit van Freiburg liet zien dat de kerken zich wat de toekomst betreft wel zorgen moeten maken. In 2060 zou nog maar 29 procent van de Duitse beolking lid zijn van de kerk. Nu is dat nog 53,2 procent.

Die neergang in lidmaatschap zal ook gevolgen hebben voor de inkomsten vanuit de kerkbelasting.