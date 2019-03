Duitse kerk roept op tot gebed voor christenen in Nigeria

De Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) roept christenen op tot gebed voor vervolgde christenen in Nigeria. ”Buitenlandbisschop” Bosse-Huber: „We smeken dat de christenen daar troost en kracht mogen krijgen.”

De EKD stelt de Nigeriaanse christenen deze zondag centraal in de voorbede voor bedreigde en vervolgde christenen. Komende zondag wordt in de kerkelijke kalender ook wel ”Reminiscere”, –ofwel: ”Gedenkt”– genoemd. „Het Afrikaanse land met de meeste inwoners wordt steeds weer door terroristische aanslagen en overvallen geteisterd”, aldus bisschop Bosse-Huber. Zij noemt als voorbeeld de terroristische groepering Boko Haram, die in het noorden van het land een islamitische staat wil stichten en honderden burgers, vooral vrouwen, heeft ontvoerd en mishandeld. „We smeken daarom, dat christenen in Nigeria troost en kracht krijgen, om aan een goede toekomst te werken, samen met allen die daar leven en een thuis hebben.”

De gemeenten van de EKD hebben informatiemateriaal over de situatie in Nigeria ontvangen. Daarin komt onder anderen Anthony Ndamsai aan het woord. De vicepresident van de ”Church of the Brethren” vertelt daarin over de vele honderden leden die zijn gedood en de kerkgebouwen en woningen die zijn platgebrand of vernield. Volgens Ndamsai heeft het gewone gemeenteleven gedurende lange tijd slechts in zeven van de vijftig kerkelijke regio’s doorgang kunnen vinden. De beweringen van het Nigeriaanse leger dat er gebied op Boko Haram is teruggewonnen, klopt volgens Ndamsai niet.

Het is niet de eerste keer dat de EKD op zondag ”Reminiscere”, de tweede zondag in de veertigdagentijd, oproept tot gebed en meeleven met christenen in andere landen. De naam van de zondag is afgeleid van Psalm 25:6: „Gedenk, Heere, Uwer barmhartigheden.”