„​Duitse kerk moet meer doen voor singles”

In Duitsland krijgen veel singles maar weinig aandacht in de kerken. Dat blijkt uit een onderzoek van de hogeschool van Kassel.

Hoogleraren Tobias Faix, Tobias Kunkler en docent Johanna Weddigen spraken met 3200 singles in de kerk over de vraag: „Hoe leven, geloven en hebben singles lief?” De auteurs presenteren de onderzoeksresultaten op 7 maart op een conferentie in Kassel.

De Hessische Niedersächsische Allgemeine sprak met onderzoeker Faix over het onderzoek. Deze stelt dat voor veel christelijke singles geloof een grote rol speelt. De gemeenschap is een belangrijke plaats voor hen, aldus Faix. Toch voelen alleenstaanden zich lang niet altijd opgenomen in de kerk. „In de kerk is het traditionele gezin de norm. Activiteiten en preken zijn gericht op kinderen, jongeren, gezinnen en senioren. Aan bijna iedereen wordt gedacht. Maar voor singles lijkt er maar weinig aandacht te zijn.”

Waardering

Veel singles missen de waardering in de kerk, zo verwoordt Faix. „Ik was verrast hoe groot de groep was die dat aangaf. Veel van onze ondervraagden hebben ons nadrukkelijk bedankt dat we ze hebben geïnterviewd. Ze kregen zo eindelijk het gevoel om gehoord en gezien te worden.” In het onderzoek kwam ook naar voren dat singles zich onvoldoende erkend voelen. Een deel voelt zich zelfs gestigmatiseerd door het alleen-zijn.

Feestdagen

Naast waardering willen singles dat de kerk activiteiten voor hun vrije tijd aanbiedt. Weekends en feestdagen zijn toch al moeilijke dagen voor deze groep, omdat dit traditioneel familieaangelegenheden zijn. Wat veel singles daarbij ergert, is dat ze voor vrijwilligerswerk juist op deze feestdagen worden ingepland omdat families dan niet kunnen, zo stellen de onderzoekers.

Daarbij is ook verlangen naar gemeenschappelijke evenementen waar singles en getrouwde mensen samen iets kunnen doen.

Kerken hebben een opdracht liggen die ze serieus moeten nemen, zegt Faix in het Duitse dagblad: „Het gaat niet om een activistische insteek. Het gaat meer om een houding, een bewustzijn van het probleem. Wees een single-vriendelijke kerk omdat alleenstaanden een groot deel van de kerk zijn. Singles willen geen bijzondere rol krijgen in de kerk, ze willen deel van de kerk zijn.”