Duitse kerk: Mensen begrijpen woord ”zonde” niet meer

Kerken zijn medeverantwoordelijk voor het verlies aan betekenis van de term ”zonde”. Dat stelt de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) in een nieuw boek.

De Raad van de EKD geeft het boek ”Zonde, schuld en vergeving” uit ter gelegenheid van de jaarlijkse boete- en biddag woensdag. De EKD is een landelijke gemeenschap van lutherse en gereformeerde kerken in Duitsland.

Het boek wil de protestantse visie op de mens als zondaar vertolken. In tegenstelling tot het concept van schuld, wordt het concept van zonde tegenwoordig door veel mensen niet meer begrepen, zegt de tekst. De kerken hebben daaraan bijgedragen, „vooral waar ze werden gegrepen door een buitensporige ijver voor heiliging.”

Door de vele morele oproepen om een heilig leven te leiden, verliezen kerken Gods barmhartigheid uit het oog. En dat bevordert zelfingenomenheid in plaats van beperking van de schade die de zonde veroorzaakt, analyseert de uitgave van de EKD.

„Vanuit een christelijk standpunt kan er niet over zonde en schuld worden gesproken zonder die te zien in het licht van vergeving”, licht prof. Christoph Markschies toe. De tekst is opgesteld onder voorzitterschap van de hoogleraar theologie aan de Humboldt Universiteit in Berlijn.

Achter het begrip ”zonde” schuilt „het leed van het ver verwijderd zijn van God, het leed van schuld en de gevolgen daarvan die het menselijk samenleven belasten en vernietigen en de ups en downs van de menselijke geschiedenis vormgeven.” De christelijke eredienst is de „centrale plaats waar mensen hun zonden en schuld belijden en waar zij vergeving ontvangen.”

Het boek maakt deel uit van een reeks EKD-teksten die de Reformatie en de boodschap van het Evangelie voor de huidige tijd interpreteert.