De evangelische landskerk in Hannover heeft vorige week twee „Hitlerklokken” uit bedrijf genomen.

Het gaat om klokken in Fassberg-Müden in der Heide en in Schweringen uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Zoals gebruikelijk in die tijd werd er een hakenkruis op aangebracht en de tekst ”Alles fuer’s Vaterland – Adolf Hitler”.

Onlangs ontstond er ophef over een ”Hitler-Glocke” in Herxheim am Berg. Ook die werd buiten gebruik gesteld.