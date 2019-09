Duitse kerk in de clinch met softwarefabrikant

De Duitse softwarefabrikant Wilken (Ulm) is volgens eigen zeggen niet verantwoordelijk voor het feit dat met de introductie van een nieuwe boekingssoftware in de evangelische kerk in Rijnland extra kosten zijn ontstaan.

Dit blijkt uit een verklaring van het bedrijf, berichtte de Duitse nieuwsdienst Idea woensdag. De juridische vice-president van de evangelische landskerk, Johann Weusmann, had op 7 september voor de landelijke synode in Bonn verklaard dat de introductie van de software Wilken P5 3,4 miljoen euro meer kostte dan gepland.

Een reden daarvoor was dat het computerprogramma volgens hem aan het begin van de laatste testfase nog veel defecten had en moest worden uitgebreid. Bovendien vielen de kosten voor het opleiden van personeel hoger uit dan gepland. Het bedrijf heeft „onvoltooide en onvoldoende geteste software geleverd”, aldus Weusmann.

De verklaring van Wilken stelt dat de kerk de kosten van de implementatie van de nieuwe software heeft onderschat. Bovendien heeft de kerkleiding in haar begroting geen rekening gehouden met de btw, zegt de fabrikant. Tussen de EKD en de onderneming werd een contract met een vaste prijs afgesloten.

Volgens Wilken waren er in de testfase „de gebruikelijke kinderziektes naar boven gekomen, maar die zijn volledig opgelost. De introductie verloopt volgens het afgesproken schema. Sinds 1 augustus wordt het programma op het kantoor van de kerk gebruikt door ongeveer vijfhonderd gebruikers.”