Duitse en Engelse kerk: we zijn één in Christus

In een veranderend Europa moet niet een politiek samenwerkingsverband, maar de eenheid in de kerk als lichaam van Christus mensen aan elkaar verbinden.

Dat stellen de leiders van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), dr. Heinrich Bedford-Strohm, en van de Anglicaanse Kerk, dr. Justin Welby, in een gezamenlijke verklaring. De twee ontmoetten elkaar donderdag in Londen, precies op het moment dat in de Britse politiek het debat over de Brexit hoog oplaaide.

De kerkleiders namen samen met de preses van de EKD-synode, Irmgard Schwaetzer, in Londen deel aan de herdenking van kindertransporten naar Engeland, waardoor vanaf 1938 duizenden Joodse kinderen ontkwamen aan de Duitse vernietigingskampen.

In de verklaring is aandacht voor de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen. „Verenigd in Christus worden we bijeengebracht rond geloof, hoop en liefde. De zaken die ons verdelen zijn van minder groot belang.”

De kerkleiders stonden ook stil bij de herdenking van gebeurtenissen tijdens en rondom de Eerste- en Tweede Wereldoorlog. Gebeurtenissen als de Kristallnacht, de kindertransporten en het einde van de Eerste Wereldoorlog –afgelopen zondag 100 gaar geleden– „zijn historische gebeurtenissen die van groot belang zijn bij het wijzen op de risico’s van extremisme, het gevaar van verdeeldheid en de rampzalige gevolgen van conflicten.”