Duitse EKD-leider wil oecumene voortzetten

De raadsvoorzitter van de Evangelische Kirche in Deutschland, dr. Heinrich Bedford-Strohm, heeft bisschop Georg Bätzing deze week gefeliciteerd met zijn verkiezing tot voorzitter van de rooms-katholieke Duitse bisschoppenconferentie. Hij volgt kardinaal Reinhard Marx (66), die sinds 2014 aan het hoofd van de conferentie stond.

„Ik wens bisschop Georg Bätzing gezien zijn zware taak van harte veel sterkte en Gods zegen. Onze kerken zijn op weg in een nieuwe tijd. Ik ben ervan overtuigd dat we zowel de uitdagingen als de kansen die hiermee gemoeid zijn alleen in oecumenische verbondenheid aan zullen kunnen. Ik verheug me op voortzetting van de samenwerking van de afgelopen jaren”, aldus Bedford-Strohm.