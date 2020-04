Duitse bisschoppen erkennen schuld na 75 jaar

De Duitse rooms-katholieke bisschoppen hebben woensdag in een verklaring erkend dat hun voorgangers medeschuldig zijn aan de Tweede Wereldoorlog.

De verklaring is woensdag via een digitale persconferentie gepresenteerd en sindsdien te lezen op de website van de Duitse bisschoppenconferentie.

Voorzitter dr. Georg Bätzing stelde dat veel aspecten van het thema ”kerk en nationaalsocialisme” inmiddels voor het voetlicht gebracht zijn. De vraag naar positie rooms-katholieke bisschoppen in de oorlog hebben ingenomen, was echter in al die jaren nog niet beantwoord. „Met betrekking hiertoe is er –zo zeggen velen– een lacune in de herinnering, maar ook een lacune in de erkenning.”, aldus bisschop Bätzing.

De bisschoppen erkennen in het document dat hun voorgangers in de Tweede Wereldoorlog „geen eenduidig ”nee” hebben laten horen, maar dat de meesten van hen de wil om door te zetten juist versterkten.” Daarmee hebben zij zich „medeschuldig gemaakt aan de oorlog.” Binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland werd ook nauwelijks een stem verheven tegen rassenscheiding en Jodenvervolging.

Het was volgens bisschop Bätzing „niet makkelijk” om deze conclusie te trekken en om een oordeel te vellen over wat mensen in het verleden hebben gedaan of nagelaten. „Geen enkele generatie is vrij van tijdgebonden oordelen en vooroordelen.”

Stuttgarter Bekenntnis

Het is op 7 mei precies 75 jaar geleden dat nazi-Duitsland tekende voor onvoorwaardelijke overgave aan de geallieerden. De Evangelische Kerk in Duitsland beleed enkele maanden daarna al schuld, in de ”Stuttgarter Schuldbekenntnis” die in het najaar van 1945 door de protestantse kerk werd uitgegeven.