Duitse bisschoppen buigen zich over rapport misbruik

De Duitse rooms-katholieke bisschoppen zijn deze week in Fulda bijeen voor hun jaarlijkse najaarsvergadering. De besprekingen gaan vooral over de uitkomsten van een onderzoek naar seksueel misbruik door geestelijken.

Het onderzoeksrapport wordt dinsdag officieel gepresenteerd door kardinaal Marx, maar de resultaten ervan kwamen onlangs al in handen van dagblad Der Spiegel. Donderdag maken de bisschoppen bekend welke gevolgen de uitkomsten van het onderzoek hebben voor de toekomst.

Uit het uitgelekte rapport blijkt dat er in de periode van 1946 tot 2014 in totaal van 3677 kinderen en jongeren bekend is dat zij slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door rooms-katholieke geestelijken in Duitsland. De onderzoekers gaan ervan uit dat het werkelijke aantal slachtoffers nog veel hoger ligt.

De slachtoffers zijn overwegend minderjarige jongens, die in meer dan de helft van de gevallen op het moment van het misbruik jonger waren dan veertien jaar. Meer dan een kwart was misdienaar.

Het aantal daders is door de onderzoekers vastgesteld op 1670. Dat komt neer op 4 procent van het totaal aantal werkzame rooms-katholieke geestelijken. Slechts een derde van de daders heeft met een kerkelijke tuchtprocedure te maken gehad, waarbij het in veel gevallen niet kwam tot een daadwerkelijke veroordeling. Vaak werden beschuldigde geestelijken naar een andere parochie overgeplaatst, zonder dat die gemeente op de hoogte werd gesteld van het gepleegde misbruik.

Schrikbarend

De rooms-katholieke theoloog en psychotherapeut Wunibald Müller noemt de resultaten van het onderzoeksrapport „schrikbarend.” Volgens hem is het bewust vernietigen en wijzigen van de persoonlijke dossiers van daders een „onbegrijpelijke en criminele” daad.

De opstellers van het rapport zijn terughoudend in het benoemen van oorzaken van seksueel misbruik. Toch geven ze wel enige aanwijzingen. Zo adviseert de onderzoeksgroep om te onderzoeken of het verplichte celibaat van priesters „een mogelijke risicofactor” is. Ze vinden bovendien dat de Rooms-Katholieke Kerk het standpunt rondom het homohuwelijk moet heroverwegen.

Internationaal

Het misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk is inmiddels een internationaal thema. Dat bleek recent opnieuw uit onderzoeken die in Chili en de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn gepresenteerd. Daaruit kwam naar voren dat rooms-katholieke geestelijken op grote schaal misbruik hebben gepleegd met kinderen en jongeren.

Paus Franciscus belegt van 21 tot 24 februari 2019 in Rome een topconferentie over het onderwerp. Alle vertegenwoordigers van de nationale bisschoppenconferenties zijn daarvoor uitgenodigd, zo werd twee weken geleden door het Vaticaan bekendgemaakt, na afloop van een overleg tussen de paus en de leden van de raad van kardinalen.