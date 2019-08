Duitse bisschop nuanceert uitspraken over Israël en Palestijnen

De Duitse protestantse bisschop dr. Hans-Jürgen Abromeit heeft in een verklaring zijn recente uitlatingen over het conflict tussen Israël en de Palestijnen enigszins genuanceerd.

Dat berichtte de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea maandag.

Abromeit, bisschop binnen de Evangelisch-Lutherse ”Nordkirche”, hield vorige week tijdens de 124e jaarconferentie van de Duitse Evangelische Alliantie in Bad Blankenburg een seminar over ”Twee volken – één land”. Daarin constateerde hij dat het „schuldbewustzijn” van de Duitsers na de Holocaust leidt tot een „overidentificatie met de staat Israël.” Er wordt bewust geen onderscheid gemaakt tussen het Bijbelse Israël en de huidige staat, aldus Abromeit. Gevolg daarvan is volgens hem dat er een vermenging plaatsheeft tussen theologie en politiek.

De bisschop stelde verder dat Duitsland het opkomen voor de veiligheid van de staat Israël tot een zaak van landsbelang heeft verklaard. Omdat Israël zich echter als Joodse staat beschouwt, volgt daaruit volgens hem principieel de achterstelling van de Palestijnen en hun gerechtvaardigde veiligheidsbelangen.

Nadat persbureau Idea over het seminar van Abromeit had bericht, kreeg de bisschop een storm aan kritiek over zich heen. De Duitse krant Bild sprak van een „anti-Israëlrede” en noemde zijn optreden „schrikwekkend.” In dagblad Die Welt noemde religiewoordvoerder Konstantin von Notz van de partij Bündnis 90/Die Grünen de uitspraken van de bisschop „onbeschrijflijk.” Dat er „na de Shoah sprake is van een bijzondere relatie tussen Duitsland en de staat Israël en Jodinnen en Joden over de hele wereld” is volgens Von Notz „in de beste zin onderdeel van het belang van ons land.” Landsbisschop Kristina Kühnbaum-Schmidt van de Nordkirche distantieerde zich volgens de Jüdische Allgemeine eveneens van Abromeit. De gebruikte term ”overidentificatie” noemde zij „volkomen misplaatst.”

Tegelijkertijd noemde religiewoordvoerder Lars Castellucci van de SPD-fractie in het parlement het in Die Welt overdreven „Abromeit nu als antisemiet voor te stellen en hem op een lijn met de Deutsche Christen te plaatsen.” Hij zei ervan uit te gaan dat de protestantse geestelijke „eerder wordt gedreven door zorg over een situatie die steeds uitzichtslozer schijnt.”

Dr. Abromeit zelf deelde in een verklaring mee dat het zeker niet zijn bedoeling is geweest Israëls bestaansrecht in twijfel te trekken. Wat hij beoogde, was „voorzichtig tastend de nog altijd actuele vredesboodschap van Jezus te beklemtonen, Die gezegd heeft: „Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk bezitten.” Natuurlijk weet ik, aldus de bisschop, dat het moeilijk is dit woord van Jezus in praktische politiek te vertalen. „Maar het moet daarom vandaag nog wel gehoord worden.”