Duitse behoudende methodisten verenigen zich

Theologisch behoudende leden van de Evangelisch-Methodistische Kirche in Duitsland hebben zich onlangs verenigd in het netwerk ”Geworteld in Christus”.

Het initiatief is een reactie op het streven binnen de methodistische kerk in Duitsland om partners van hetzelfde geslacht kerkelijk in te zegenen en homoseksuele kerkleden toe te laten tot een geestelijk ambt.

De wereldwijde conferentie van methodisten sprak zich in februari in St. Louis in de Verenigde Staten met een krappe meerderheid (53 procent) uit tegen de wijding van praktiserende homoseksuelen en de inzegening van niet-huwelijkse relaties.

Er zijn wereldwijd ongeveer 12,5 miljoen methodisten.