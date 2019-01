Steeds minder mensen bezoeken zondagse bijeenkomsten voor atheïsten in Duitsland.

Dat meldde de Duitse christelijke nieuwsdienst Idea woensdag.

Door gebrek aan belangstelling is de atheïstenkerk in Berlijn inmiddels opgedoekt. Die in Hamburg houdt een „winterslaap.” Alleen in München vindt er een maandelijkse samenkomst plaats.

De Britse cabaretiers Pippa Evans en Sanderson Jones startten in 2013 een kerk voor niet-religieuzen in Londen. Vanaf 2014 worden er bijeenkomsten in Duitsland gehouden.