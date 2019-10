De antisemitismegezant van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, Michael Blume stopt met het gebruik van sociale media.

Blume maakte dat deze week via Facebook bekend, meldt persbureau Idea. De antisemitismegezant kreeg in toenemende mate te maken met smaad en bedreigingen via sociale media. Hij wilde eerst online actief blijven, maar nam toch een ander besluit. Blume richt zich naast het bestrijden van antisemitisme ook op het bevorderen van tolerantie en religieuze diversiteit.