Duits RK-ziekenhuis mocht hertrouwde arts niet ontslaan

De hoofdarts van een rooms-katholiek ziekenhuis in Duitsland had niet ontslagen worden toen hij na zijn scheiding hertrouwde. Dat heeft het Bundesarbeitsgericht –de hoogste Duitse rechter in zaken die het arbeidsrecht betreffen– vorige week besloten.

De rechter oordeelde dat de arts was gediscrimineerd op grond van religie, meldt het christelijke magazine Pro in zijn jongste nummer.

De gescheiden arts hertrouwde in 2008. Zijn rooms-katholieke werkgever zag dit als schending van de loyaliteit aan het kerkelijk arbeidsrecht dat aan zijn arbeidsovereenkomst ten grondslag lag. De Rooms-Katholieke Kerk beschouwt een tweede huwelijk na echtscheiding niet als geldig.

Niet-katholieke medewerkers van hetzelfde ziekenhuis zouden volgens de regels na een scheiding echter wel voor de tweede keer mogen trouwen, omdat zij niet onder het kerkelijk arbeidsrecht vallen. In de ogen van de rechter was er dus sprake van een scheefgetrokken behandeling van religieuze en niet-religieuze medewerkers van het ziekenhuis. Hertrouwen na een scheiding heeft volgens de rechtbank bovendien geen gevolgen voor de professionele eisen die aan de artsenfunctie worden gesteld. Daarom was het ontslag van de arts niet gerechtvaardigd.

Vorig najaar velde het Bundesarbeitsgericht al een soortgelijk vonnis. Volgens Pro verzwakken deze besluiten het kerkelijk arbeidsrecht.