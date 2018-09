Dubbel jubileum voor Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn.

De Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn viert dit jaar een dubbel jubileum. Tachtig jaar geleden werden de eerste zondagse kerkdiensten gehouden en veertig jaar geleden ontstond de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard, Eben-Haëzerkerk.

Het ruim twintig jaar oude kerkgebouw met zijn spitse torentje ligt in een mooie groene wijk van Apeldoorn, met een groot parkeerterrein eromheen dat allang niet meer toereikend is.

Het interieur telt 750 zitplaatsen, deels banken, deels stoelen. ’s Zondagsmorgens zijn er twee diensten, vertelt scriba Hans van der Wilt. „Zo nodig kunnen we een schuifwand openen, zodat er nog 250 zitplaatsen bijkomen. We maken dan gebruik van beeldschermen, zodat iedereen de dienst kan volgen.”

Samuël

Het meest opvallende element in de kerkzaal is het glas-in-loodraam achter het liturgisch centrum. Centraal in het gekleurde glas staat een stapel stenen, met daarin het woord ”Eben-Haëzer”. Die naam gaf Samuël aan een steen die hij oprichtte na een overwinning op de Filistijnen.

In de consistoriekamer vertelt Van der Wilt: „In 1935 werd in Apeldoorn een afdeling van de Gereformeerde Bond opgericht. Vanaf 1936 werden er doordeweekse diensten gehouden. Tachtig jaar geleden, in 1938, kwamen er zondagse kerkdiensten.”

Het ging toen nog om een klein groepje mensen dat in het begin nogal wat tegenstand te verduren kreeg van de centrale kerkenraad van de hervormde gemeente Apeldoorn. „De verhouding is nu overigens goed. In 1947 kwam de hervormde evangelisatie tot stand, een zelfstandige vereniging die kerkdiensten belegde. De eerste voorganger was L. van der Sluijs. Hij kwam in 1956.”

Smaragdstraat

De eerste eigen kerk, de Eben-Haëzerkerk aan de Smaragdstraat, met een capaciteit van 278 zitplaatsen, bood voldoende ruimte. Veertig jaar geleden, in 1978, werd de evangelisatie een hervormde buitengewone wijkgemeente van de hervormde gemeente van Apeldoorn. Dat betekende dat er een kerkenraad kon worden gevormd en de sacramenten mochten worden bediend. Een jaar later werd de eerste wijkpredikant, ds. W. Chr. Hovius, bevestigd. Van der Wilt: „We waren hierover verwonderd en dankbaar dat de Heere dit alles zo geleid had.”

In die tijd zette een sterke groei in, wat te maken had met kerkelijke ontwikkelingen in Apeldoorn en met de komst van reformatorische organisaties naar Apeldoorn, zoals het Reformatorisch Dagblad en de Jacobus Fruytier scholengemeenschap.

Het huidige kerkgebouw aan de Zonnedauw kwam er in 1995, mede door toedoen van de toenmalige predikant ds. G. D. Kamphuis. Van der Wilt: „Tijdens een kennismakingsgesprek zei burgemeester Hubers dat de predikant maar langs moest komen als er wat was. En dat deed ds. Kamphuis. Hij vroeg de burgemeester om grond voor de bouw van een kerk en deze heeft zich daar toen persoonlijk voor ingezet.”

In 2001 kwam er een tweede predikantsplaats. Van der Wilt toont een overzicht met de leeftijdsopbouw van de gemeente die ongeveer 1500 leden telt, van wie 30 procent jonger is dan 20 jaar.

Zustergemeenten

De gemeente heeft goede contacten met twee zustergemeenten, Udvarfalva in Roemenië en de hervormde gemeente van bijzondere aard Irene in Zutphen. Ook is er betrokkenheid op de ICF-gemeente in Apeldoorn. Op dinsdagmorgen fungeert een zaal van de kerk als inloophuis, waar gemeenteleden en buurtbewoners welkom zijn. De gemeente is actief met evangelisatie in Apeldoorn.

Niet alles brengt alleen maar groei teweeg. Vanuit de gemeente vindt ook uitstroom plaats naar onder meer evangelische gemeenten. Van der Wilt: „Dat vervult ons met zorg, maar met het oog op de toekomst stellen wij ons vertrouwen op God.”

Magazine over historie van de gemeente

Ter gelegenheid van het jubileum van de Eben-Haëzerkerk verschijnt er binnenkort een magazine waarin de historie van de kerk wordt beschreven. Op een van deze foto’s staan de huidige predikanten, B. Jongeneel en P. J. den Admirant, te midden van schapen op de hei, als beeld van de herders van de kudde.

Het magazine biedt ook interviews met gemeenteleden en andere betrokkenen. Alle predikanten en oud-predikanten van de gemeente komen aan het woord: W. Chr. Hovius, M. Goudriaan, G. D. Kamphuis, A. Visser, P. van Duijvenboden, A. Baas, B. Jongeneel en P. J. den Admirant.

Het magazine is niet de eerste publicatie over de geschiedenis van de gemeente. In 1999 schreef L. J. Ruijgrok het boek ”Eben-Haëzer in Apeldoorn. Van evangelisatie naar wijkgemeente”.