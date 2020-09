Ds. Zwaan (PKN) overleden

Ds. L. Zwaan, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 29 augustus overleden.

Laurens Zwaan werd geboren op 28 januari 1932 in Zwammerdam. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en in Engeland en Nieuw-Zeeland. Voor zijn predikantschap in Nederland was hij, van 1957-1959, werkzaam in Liverpool en Manchester, als geestelijk verzorger voor de koopvaardij en als zodanig verbonden aan de gereformeerde kerk in Londen. In 1959 werd hij gereformeerd predikant in Lobith (tevens schipperspredikant). Daarna werkte hij in Nieuw-Zeeland (1962) voor de deputaten emigratie, onder Nederlandse emigranten in Palmerston. Vervolgens stond hij in Zaamslag (1967), Enkhuizen (1971) en Ermelo (1977). Ds. Zwaan ging in 1994 met emeritaat. Na zijn emeritaat verleende hij bijstand in het pastoraat van de Zendingskerk in Ermelo (1996-2000).