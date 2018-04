Ds. Zippro neemt beroep aan naar gg Terneuzen

Ds. J. B. Zippro, predikant van de gereformeerde gemeente (gg) in Groningen, heeft het beroep aangenomen dat de gg te Terneuzen op hem had uitgebracht.

Dat maakte de scriba van de gg in Terneuzen donderdagavond bekend.

Ds. Zippro werd geboren op 21 september 1961. In 1992 werd hij predikant te Scheveningen, vervolgens te Moerkapelle (1996), daarna voor de tweede keer in Scheveningen (2002). In 2006 vertrok hij naar Grand Rapids (Beckwith) in de Verenigde Staten. Sinds 26 juni 2013 is hij verbonden aan de gemeente in Groningen.

De gereformeerde gemeente te Terneuzen was sinds het vertrek van ds. R. A. M. Visser naar Apeldoorn, in 2016, vacant.

