Ds. Zippro 25 jaar predikant: van de wereld naar de preekstoel

Een aarden vat. Dat thema komt in een gesprek met ds. J. B. Zippro meerdere malen aan de orde. „Ik voel mij niet meer dan een aarden vat, een mensenkind, die er wel vermaak in heeft uit de schat van het Woord nieuwe en oude dingen voort te brengen.”

Sinds juni 2013 dient ds. Zippro de gereformeerde gemeente te Groningen. De pastorie staat onder de rook van de stad, in het dorp Haren. Het is dezelfde woning waar de schoonouders van ds. Zippro woonden, in de periode –1985 tot 1990– dat zijn schoonvader, ds. D. Hakkenberg, in Groningen stond. „Best opmerkelijk, om in de pastorie te wonen van je schoonouders, om de gemeente van je schoonvader te dienen. Toen ik in Groningen werd bevestigd, kwamen we uit Amerika. Dus de overgang was groot. Maar dit huis voelde voor ons vertrouwd. Het was een goede ervaring om in het spoor van mijn schoonvader verder te mogen gaan.”

Tenerife

Han Zippro groeide op in een gezin dat al vóór zijn geboorte de kerk had verlaten. „Wij leefden voor de wereld. Alles in mijn jeugd draaide om de wereld.”

In 1977 keerden zijn ouders terug naar de kerk. „Dat kwam door het vliegtuigongeluk op Tenerife, in maart 1977. De rouwdienst ter nagedachtenis van de slachtoffers, geleid door ds. Hakkenberg in de gereformeerde gemeente te Lisse, was voor hen het middel tot deze terugkeer. Opeens ging mijn vader aan tafel uit de Bijbel lezen. Wij begrepen er werkelijk niets van.”

Zippro was toen 15 jaar. Popmuziek was zijn leven. Met het geloof en met de kerk had hij niets. Op aandrang van zijn ouders ging hij toch eens mee naar de kerk. „Daar zat ik dan in Gods huis: lang haar, spijkerbroek, geitenwollen sokken. Ongeïnteresseerd. Onwillig. Ds. Hakkenberg preekte. De preek ging het ene oor in en het andere oor uit. Ik heb me vooral zitten verbazen hoe het mogelijk was dat al die mensen zo lang roerloos naar een dominee konden luisteren. Uitwendig kwam er toch een verandering in mijn leven. Ik kreeg contacten met kerkmensen en ging de catechisatie volgen. Maar ondertussen probeerde ik kerk en wereld te combineren. Ik liep er helemaal mee vast. Er kwam een tijd van overtuiging en er werd een droefheid naar God geboren. Later werd Christus aan mijn ziel geopenbaard, onder een preek over Johannes 1:29. Zo is de Heere het goede werk in mijn leven begonnen. Ik kon niet nog langer de wereld dienen.”

Zippro ging goede boeken lezen, uit het kastje van zijn opa, dat stonk naar de sigarenrook: Van Reenen, Kersten, Van de Oever, Myseras, Rutherford, Gray. In plaats van het conservatorium waar hij heen wilde, werd het de universiteit, eerst in Leiden, daarna in Utrecht. Zippro ging theologie studeren.

Zippro trouwde met de enige dochter van ds. Hakkenberg. In 1989 werd hij door het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten toegelaten tot de studie voor predikant. Hij mocht drie jaar over de studie doen, in plaats van vier jaar. „Doordat ik Hebreeuws en Grieks had geleerd, had ik een voorsprong in de studie. Maar doordat ik in de wereld had geleefd, stond ik op grote achterstand.”

Verkiezing

Ds. Hakkenberg bevestigde op 9 september 1992 kandidaat Zippro in zijn eerste gemeente, Scheveningen. De tekst voor de preek was Johannes 15:16: „Gij heb Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen.” „Mijn schoonvader had geen betere tekst kunnen nemen dan deze. Als het aan mij had gelegen, was ik in de wereld gebleven. Sommige mensen hebben moeite met de verkiezing, maar als er geen verkiezing was geweest, was ik in de wereld omgekomen.”

Vijfmaal deed ds. Zippro intrede in een gemeente. Vijfmaal preekte hij daarbij uit de brieven van Paulus. „In die brieven kun je lezen hoe de Heere Zijn volk bekeert, hoe het toegaat in het leven der genade, hoe Hij de genade Die Christus verworven heeft, toepast in het leven van Gods kinderen. Het kan een hele worsteling zijn hoe Christus dierbaar wordt, hoe Hij een gestalte in het leven krijgt. De Galatenbrief vergelijkt dat met de barensnood van een barende vrouw.”

Rutherford

Een inspirerend voorbeeld in de kerkgeschiedenis vond ds. Zippro vooral in de Schot Samuel Rutherford. „Hij was in zijn theologie voluit orthodox en volledig gereformeerd. In zijn brieven geeft hij vanuit de liefde tot Christus zo veel zielsonderwijs aan worstelende zielen. Vanuit de gunning van zijn hart komt hij de zondaar zo heel dichtbij. Rutherford was ook voluit theocraat en wilde heel Schotland voor Christus winnen. Hij preekte dat de Heere het waard is om door alle Schotten gediend te worden. Hij preekte naar de zin en mening van Gods Geest en naar het hart van Jeruzalem.”

Een predikant preekt, bedrijft pastoraat, catechiseert. Maar ds. Zippro is ook graag in zijn studeerkamer. „Het onderzoek van de Schrift heeft de liefde van mijn hart. En het Woord is onuitputtelijk. Ik heb 25 jaar mogen preken, maar het is alsof ik maar net begonnen ben. Paulus wist al: „Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons.” Dat typeert mijn dienstwerk. Ik ben maar een aarden vat, begeer geen vooraanstaande plaats in het kerkelijk leven, maar zie ernaar uit dat de Heere mijn geringe arbeid met Zijn zegen zou bekronen.”

Ds. J. B. Zippro 25 jaar predikant in GG

J. B. Zippro werd geboren op 21 september 1961. Hij studeerde in Utrecht theologie. In 1989 werd hij toegelaten tot de studie voor predikant aan de theologische school van de Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam. Zijn eerste gemeente was Scheveningen (1992). Vervolgens diende hij Moerkapelle (1996), voor de tweede maal Scheveningen (2002), Grand Rapids-Beckwith, VS (2006). Sinds juni 2013 staat ds. Zippro in Groningen.

In Amerika was ds. Zippro lid van het curatorium van de Netherlands Reformed Congregations en lid van het deputaatschap voor de zending. In Nederland is hij lid van de deputaatschappen zending en Israël.