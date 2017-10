Ds. Zadok uit Israël: Niet bang zijn, al wisselen personen en tonelen

„Welke veranderingen wij ook doormaken, welke bange tijden van overgang ook en ingrijpende wijzigingen wat leiders betreft, God blijft altijd getrouw aan Zijn beloften”, aldus ds. David Zadok. „Daarom is er verwachting en hoop voor zowel Israël alsook voor de christelijke kerk.”

Ds. Zadok houdt deze week op uitnodiging van de stichting Steun Messiasbelijdende Joden een aantal lezingen over ”De trouw van God aan Israël in overgangstijden”. Maandagavond sprak hij in Valburg. Ds. Zadok is sinds 2013 predikant van de gemeente ”Chesed weEmet” (Genade en Waarheid) in het Israëlische Kanot, vlak bij de stad Ashdod, en directeur van de uitgeverij HaGefen (de Wijnstok).

Ds. Zadok gaf aan dat het niet nodig is bang te zijn voor overgangstijden. Uit voorbeelden van zulke tijden uit de Bijbelse geschiedenis blijkt volgens hem altijd weer dat God getrouw is aan Zijn beloften en dat Hij Zijn eigen verlossingsplan ongehinderd voortzet, ook al wisselen de personen en de tonelen. De Messiasbelijdende predikant wees op het Bijbelboek Jozua en de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament, waar sprake is van ingrijpende veranderingen.

„In het eerste hoofdstuk van Jozua wordt een ingrijpende overgang naar een ander tijdperk beschreven”, zei ds. Zadok. „Mozes sterft en een nieuwe leider treedt aan. Hieruit valt te leren dat het wegvallen van grote geestelijke leiders niet het einde betekent van Gods verlossend handelen in de geschiedenis. De grote Mozes kan sterven, maar omdat Gods beloften aan Abraham over het verkrijgen van het land nog niet zijn vervuld, zal Jozua het leiderschap overnemen. Mozes zag het land alleen vanaf een bergtop; zijn opvolger Jozua neemt het Beloofde Land in. Onder zijn leiding wordt het land verdeeld onder de stammen Israëls.”

De predikant zag in de overgang van het leiderschap van Mozes op Jozua een transitietijd, een overgangstijd, waarin sprake is van zowel continuïteit als discontinuïteit. „In zekere zin luidt de tijd van Jozua een nieuw tijdperk in, maar tegelijk is het een voortzetting van het ene plan dat door God is uitgestippeld. God vervult Zijn beloften altijd, maar dan wel op Zijn tijd. Onder leiding van Mozes ging het volk droogvoets door het geweken water van de Rode Zee, terwijl onder leiding van Jozua het volk door de Jordaan werd geleid.” Van Jozua valt te leren dat men in overgangstijden alleen een geestelijke leider kan zijn door zich nauwkeurig te houden aan de woorden Gods, aldus ds. Zadok.

De overgang van Oude naar Nieuwe Testament noemde hij een ander voorbeeld van een overgangstijd met zowel continuïteit als discontinuïteit. „De openingszin van het Nieuwe Testament sluit naadloos aan bij het Oude Testament door te stellen dat Jezus Christus de Zoon van David en de Zoon van Abraham is.” Daaruit blijkt volgens ds. Zadok dat God Zijn verlossingplan voortzet en de beloften aan Abraham en David volkomen vervult. „Tegelijkertijd is er sprake van discontinuïteit, want sinds het offer van Christus is de oudtestamentische offerdienst opgehouden.”

De Israëlische predikant wees tot slot op het onbegrijpelijke aspect van Gods trouw, die niet verminderde ook al was Zijn volk ontrouw. De groei van het aantal Messiasbelijdende Joden in Israël ziet hij als een bewijs dat God trouw blijft aan Zijn beloften. „Ook die beloften uit Romeinen 11:26, waar staat: „alzo zal geheel Israël zalig worden.””