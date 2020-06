Ds. Wijnhorst (PKN) 40 jaar predikant

Ds. F. Wijnhorst, hervormd predikant te Katwijk aan Zee, staat deze maandag veertig jaar in het ambt.

Frederik Wijnhorst werd op 9 mei 1956 in Vlaardingen geboren. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1980 in de hervormde gemeente Dussen-Hank bevestigd tot predikant. Daarna volgden Ochten (1985), Ridderkerk (1990), Ameide-Tienhoven (1995), Ermelo (2000) en Veenendaal (2006). In 2013 vertrok hij naar Katwijk aan Zee, waar hij nu nog staat.

Het echtpaar Wijnhorst kreeg drie kinderen, van wie er een overleden is, en heeft drie kleinkinderen.