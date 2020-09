Ds. Wijnhorst doet intrede in hervormd Krabbendijke

Ds. F. Wijnhorst is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Krabbendijke. In de bevestigingsdienst ging ds. P. Vermaat uit Veenendaal voor, die preekte over Exodus 15. Het was de achtste maal dat ds. Vermaat ds. Wijnhorst in het ambt heeft bevestigd.

’s Middags deed ds. Wijnhorst intrede vanuit Exodus 17. Hij werd toegesproken door burgemeester J. S. van Egmond (Reimerswaal), door Ad Domisse namens de plaatselijke kerkelijke gemeenten en door voorzitter Peter Hollebrandse namens de kerkenraad.