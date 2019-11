Ds. P. Wijnberger, predikant van de hervormde gemeente te Bleiswijk (wijkgemeente Het Anker), heeft het beroep aangenomen dat op hem was uitgebracht door de hervormde gemeente te Bergambacht.

Ds. Wijnberger (32) was sinds juli 2014 aan Bleiswijk verbonden. Het was zijn eerste gemeente. Daarvoor was hij pastoraal medewerker in de hervormde gemeenten van Scherpenzeel, Huizen en Woudenberg.

Lees ook:

Prop. P. Wijnberger bevestigd als predikant hervormd Bleiswijk (rd.nl, 07-07-2014)