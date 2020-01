Ds. E. V. E. Wijnands, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 16 januari overleden.

Eduard Victor Ernestus Wijnands werd op 1 oktober 1945 in Wageningen geboren. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1981 predikant van de gereformeerde kerk in Lemele-Lemelerveld. Daarna diende hij de gereformeerde kerk in Koudekerke (1988). In 1995 werd hij hervormd predikant in IJhorst-De Wijk.

Ds. Wijnands ging in 2010 met emeritaat.