Ds. C. A. Wielemaker, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk, is op 11 augustus overleden.

Christiaan Anton Wielemaker werd geboren op 22 februari 1932 in Silvolde. Hij werd in 1957 gereformeerd predikant in Bruinisse. Daarna stond hij in Nieuw-Loosdrecht, Joure, Zwolle, Papendrecht, Groningen-West en Groningen-Noord. In 1990 ging hij met emeritaat.