Ds. B. J. Wiegeraad, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk, staat vrijdag zestig jaar in het ambt.

Bastiaan Jan Wiegeraad werd geboren op 19 april 1935 in Montfoort. Hij studeerde theologie in Utrecht en in Göttingen. In 1960 werd hij hervormd predikant in Herkingen. Daarna was hij predikant-directeur van de Inwendige Zendingsbond (IZB, 1965). Vervolgens was hij predikant in Amersfoort (1973), De Bilt (1981) en Reeuwijk (1993).

Ds. Wiegeraad ging in 1997 met emeritaat.