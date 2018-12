Ds. Wang Yi protesteert openlijk tegen regering China

Gelovige ongehoorzaamheid, noemt hij het. De vorige week in China opgepakte ds. Wang Yi keert zich openlijk tegen de „slechte wetten” van zijn land.

Ds. Wang Yi voorzag dat hij misschien wel opgepakt zou worden, als hij openlijk tegen de strengere religiewet in China zou protesteren. Hij schreef alvast een verklaring met de instructie dat die gepubliceerd zou mogen worden als hij langer dan 48 uur zou worden vastgehouden.

Op zondag 9 december kwam dat moment. Samen met zijn vrouw en honderd andere christenen werd ds. Wang Yi opgepakt.

In zijn „verklaring van gelovige ongehoorzaamheid” geeft de voorganger aan de autoriteiten te erkennen als door God gegeven. „Tegelijkertijd ben ik vervuld van woede en walging over de vervolging van de kerk door dit communistische regime”, schrijft hij. „En over de goddeloosheid om mensen van hun vrijheid van godsdienst en geweten te beroven. Maar ik ben niet geroepen om sociale en politieke instituties te veranderen. Dat is niet het doel waartoe God aan Zijn volk het Evangelie heeft gegeven.”

Volgens ds. Wang Yi wordt een volmaakte samenleving nooit gevonden in de verandering van een aardse instelling of van een cultuur. Hij ziet die alleen liggen in „de genadige vergeving van onze zonden door Jezus Christus.”

De predikant kritiseert de strengere godsdienstwet die in februari van kracht werd. Hij gelooft dat de vervolging van de kerk door het communistische regime illegaal is. „Als voorganger van een christelijke kerk voel ik mij genoodzaakt deze goddeloosheid openlijk en ernstig te veroordelen.”

Ds. Wang Yi is voorganger van de Vroege Regenkerk, een protestantse gemeente met zo’n 500 leden. Het is een van de weinige kerken in de stad Chengdu die weigert ondergronds te gaan.