Ds. A. W. F. Waardenburg, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 24 oktober overleden.

Alexander Willem Frederik Waardenburg werd op 18 maart 1926 in Oude Pekela geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1955 hervormd predikant in Waal en Koog-Den Hoorn. Daarna stond hij in Tubbergen (1974). Ds. Waardenburg ging in 1988 met emeritaat.