Ds. W. van ’t Spijker zendingsconsulent CGK

Ds. W. van ’t Spijker wordt per 1 juni zendingsconsulent voor de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Dat maakte het kerkverband maandag bekend.

Ds. Van ’t Spijker is de opvolger van ds. A. Hilbers, die per 1 september met emeritaat gaat.

Ds. Van ’t Spijker is op dit moment predikant van de gecombineerde christelijke gereformeerde en vrijgemaakt gereformeerde kerk De Verbinding in Hilversum. Namens de CGK diende hij zesenhalf jaar in Zuid-Afrika (KwaNdebele) en was hij lange tijd zendingsdeputaat. Ds. Van ’t Spijker was acht jaar bestuurslid van Interserve. Verder is hij sinds 2009 betrokken bij de Nederlandse Zendingsraad, waarvan hij op 24 mei voorzitter wordt.