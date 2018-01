Ds. W. van Sorge (CGK) 50 jaar predikant

Ds. W. van Sorge, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat woensdag vijftig jaar in het ambt.

Willem van Sorge werd geboren op 18 juni 1932 in Rotterdam. Hij studeerde theologie in Apeldoorn. Zijn eerste gemeente was Bennekom (1968). Daarna volgden Schiedam (1971), Nunspeet (1978), Rijnsburg (1982) en Nijkerk (1990). Zijn laatste gemeente was Rotterdam-West (1997), waar hij in 2001 met emeritaat ging. Daarna verrichtte ds. Van Sorge bijstand in het pastoraat in deze gemeente en in Schiedam.

Het echtpaar Van Sorge, dat onlangs 50 jaar getrouwd was, heeft 5 kinderen en 16 kleinkinderen en woont in Veenendaal.

