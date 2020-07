Ds. W. van Laar (PKN) overleden

Ds. W. van Laar, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is dinsdag op 72-jarige leeftijd overleden.

Wouter van Laar werd geboren op 5 juli 1948 in Rhenen. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1973 hervormd predikant in Noordeloos.

Daarna was hij secretaris binnenland van de Gereformeerde Zendingsbond (1978), zendingspredikant in Chili (1983), predikant in Vlaardingen (1988) en studiesecretaris en directeur van de Nederlandse Zendingsraad (1994).

In Chili kreeg de predikant oog voor de sociale kant van het Evangelie, zei hij in een interview in 2011 met het Reformatorisch Dagblad. „Ik leerde met de Chilenen Psalm 146 lezen in de oorspronkelijke context. God Die de verdrukte recht doet en de hongerige brood geeft.” Hij wees op de noodzaak van „integrale zending”, met aandacht voor zowel de verkondiging als sociale gerechtigheid.

Ds. Van Laar ging in 2011 met emeritaat.

