Ds. W. van Laar in Gouda begraven

Ds. W. van Laar, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zaterdag in Gouda begraven na een afscheidsdienst in de Westerkerk aldaar.

Namens de vriendenkring sprak ds. H. de Leede. Hij memoreerde dat ds. Van Laar vanuit zijn zendingservaring verder deed zien, tot over de grenzen van Gods wereldwijde kerk. In het bijzonder Latijns-Amerika had de liefde van zijn hart. Dat werd aan het begin van de dienst duidelijk toen het Kyrie gezongen werd uit de Misa Criolla van Ariel Ramirez.

Wijkpredikant ds. J. Scholte-de Jong preekte over Mattheüs 14:22-33. Een zoon bracht muziekstuk ”Gottes zeit ist die allerbeste Zeit” van Bach ten gehore en een broer speelde Bachs ”Ich ruf zu Dir”.