Ds. W. van der Lingen (NGK) overleden

Ds. W. van der Lingen (98), emeritus predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), is op 24 april overleden.

Willem van der Lingen werd geboren op 25 september 1920 in het Westland. Hij was vrijgemaakt gereformeerd predikant in Alkmaar en Broek op Langedijk (1948), Zwijndrecht (1952), Schildwolde (1958) en Bunschoten-Spakenburg (1963), waar hij in 1969 buiten het kerkverband kwam te staan. Van 1978 tot zijn emeritaat in 1985 diende hij de Ngk te Wapenveld. Hij was de oudste predikant in de NGK.

