Ds. W. T. Knoeff, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zondag overleden.

Willem Tjapke Knoeff werd geboren op 15 november 1949 in Kampen. Hij studeerde theologie in zijn geboorteplaats en werd in 1979 predikant van de Filadelfiagemeente (Pinkstergemeente) in Zwaagwesteinde. Daarna was hij gereformeerd predikant in Maassluis (1987) en in Hoofddorp (1992). Ds. Knoeff ging in 2015 met emeritaat.