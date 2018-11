Ds. W. Steenbergen (CGK) 60 jaar predikant

Ds. W. Steenbergen, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat maandag zestig jaar in het ambt.

Wiendelt Steenbergen werd geboren op 23 februari 1934 in Zwolle. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werd in 1958 predikant in Meppel. Daarna stond ds. Steenbergen in Eindhoven (1965), Groningen (1973), Den Haag-Rijswijk (1982) en Den Bosch (1991).

De predikant ging in 1999 met emeritaat.

