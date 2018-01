Ds. W. Roos (HHK) 40 jaar predikant

De hersteld hervormde emeritus predikant ds. W. Roos uit Doornspijk staat maandag veertig jaar in het ambt.

Willem Roos werd op 24 februari 1943 geboren in een christelijk gereformeerd predikantsgezin. Hij studeerde theologie in Kampen en Groningen en werd in 1978 predikant in de hervormde gemeente te Veen. Verder diende hij de gemeenten te Harskamp (1983), Leerbroek (1989) en Doornspijk (1994). Ds. Roos ging in 2007 met emeritaat.

De predikant was redacteur van kerkblad Het Gekrookte Riet. Hij diende na zijn emeritaat een aantal jaren de vrije hervormde gemeente te Driedorp.

