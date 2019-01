Ds. W. Pieters doet intrede in hersteld hervormd Elspeet

Ds. W. Pieters is donderdagmiddag bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente (hhg) in Elspeet.

In de bevestigingsdienst ging emeritus predikant ds. C. M. Buijs uit Elspeet voor. Deze preekte over Johannes 1:7, met als thema ”Johannes gezonden om van het Licht te getuigen”. Na de bevestiging sprak ds. Buijs, die in mei afscheid nam van de hhg Elspeet, de nieuwe predikant toe, waarna deze Psalm 37:3 werd toegezongen.

In de avonddienst deed ds. Pieters intrede vanuit Psalm 25:4 en 5.

Aansluitend werd de predikant toegesproken door wethouder L. van der Maas van de burgerlijke gemeente Nunspeet, door ds. R. van de Kamp namens de classis Noord-Veluwe van de Hersteld Hervormde Kerk, door ds. J. A. Weststrate namens de plaatselijke kerken en predikanten, en door ouderling R. Koetsier namens de hhg van Elspeet.

Ter afsluiting zong de gemeente haar nieuwe predikant Psalm 135:1 en 12 toe, waarna ds. Pieters namens zijn gezin een woord van dank sprak.