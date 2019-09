Ds. W. Peene doet intrede in pg Terneuzen

Dr. W. Peene is zondagmorgen door ds. J. H. Smeets bevestigd als predikant van de protestante gemeente te Terneuzen en verbonden aan wijkgemeente De Ontmoeting in de Goede Herderkerk. In de intrededienst ging voor ds. J. H. Smeets.

Aan het begin van de dienst werd dr. Peene toegesproken door jongerenwerker L. Slabbekoorn. Dr. Peene preekte vervolgens over Kolossenzen 4:2-6.

Aansluitend werd de predikant toegesproken door T. Platteeuw, voorzitter van de algemene kerkenraad, en C. Sijbinga, voorzitter van de wijkkerkenraad.