Ds. W. M. Verbaan (PKN) overleden

Ds. W. M. Verbaan, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zaterdag overleden.

Willem Martinus Verbaan werd geboren op 6 januari 1937 in Rotterdam. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1965 gereformeerd hulppredikant in Den Haag-Oost. In 1969 werd hij door Rotterdam-Schiebroek benoemd tot kadervormingspredikant in Purwokerto (Indonesië). Na de zendingsopleiding werd hij in 1970 bevestigd als gereformeerd predikant voor het vormingswerk op Midden-Java, als zodanig verbonden aan Rotterdam-Schiebroek. Daarna stond hij in Bolsward (1978) en in Emmen (1985). Ds. Verbaan ging in 1999 met emeritaat.