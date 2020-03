Ds. W. M. Stougie, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zaterdag overleden.

Willem Martin Stougie werd geboren op 6 oktober 1966 in Oud-Beijerland. Hij studeerde theologie in Utrecht en in Praag en werd in 1997 hervormd predikant in Haulerwijk. Daarna stond hij in Bergum (2004) en in Eastermar (2009). Ds. Stougie ging in 2018 om gezondheidsredenen met vervroegd emeritaat.