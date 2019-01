Ds. W. M. Mulder: Tot Christus leiden is kern van jeugdwerk

Waarom is het van belang om jongeren naar Christus te leiden? „Zij gaan anders voor eeuwig verloren. Dat bepaalt de diepe noodzaak van ons jeugdwerk”, aldus ds. W. M. Mulder.

De hersteld hervormde predikant uit Wijk en Aalburg sprak zaterdag tijdens een toerustingsdag die in Lunteren was georganiseerd door de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO). Het thema van de bijeenkomst was ”wegwijzer en gids naar Christus”. Er waren zo’n vijftig belangstellenden aanwezig.

Ds. Mulder hield de hoofdlezing. „Niemand kan een jongere bekeren of tot Christus brengen”, zo begon hij. „Dat is het werk van God Zelf. De Heilige Geest kan vernieuwen, harten veranderen en mensen tot Christus brengen.”

Ds. Mulder stond stil bij de betekenis van een wegwijzer. „Soms kan een wegwijzer negatief geduid worden, maar dit is geheel onterecht”, aldus de predikant. „Bijvoorbeeld door te zeggen dat wegwijzers wel wijzen, maar zelf nergens naartoe gaan.” Wegwijzers zijn echter onmisbaar. „Dat zie je bijvoorbeeld in het verkeer. Daarin is het belangrijk dat ze op het juiste moment en op de juiste plaats de weg wijzen.”

Ds. Mulder wees erop dat een wegwijzer waarop de juiste richting vermeld staat, toch een verkeerde kant op kan wijzen. „Als u Christus niet kent, moet u ervan uitgaan dat u per definitie de verkeerde kant op wijst.”

Een gids is –in tegenstelling tot een wegwijzer– iemand die met je op weg gaat, zo legde ds. Mulder uit. „Het maakt daarbij wel verschil of diegene alles uit een reisgids oplepelt of daadwerkelijk kennis van zaken heeft. Een gids die ergens is geweest, kan je verlangen ook werkelijk opwekken.”

Samaritaanse vrouw

De bijeenkomst was zaterdagmorgen geopend met een gedeelte uit Johannes 4, waarin de geschiedenis over de Samaritaanse vrouw opgetekend staat. Ds. Mulder: „Jezus was vermoeid en kwam bij de Jakobsfontein. Hij zocht een plek waar Hij deze vrouw kon ontmoeten. Zo moeten wij de mogelijkheden zoeken om met jongeren in contact te komen.”

Jezus had blijkbaar zoveel vertrouwen gewekt dat de vrouw eerlijk ging spreken, aldus de predikant uit Wijk en Aalburg. „Wat is het een zegen als een jongere je in vertrouwen dingen eerlijk vertelt. Spreek niet in algemeenheden over de zonde, maar benoem de zonde in het leven van jongeren concreet. Maar dat is niet het enige waarover gesproken moet worden. Om jongeren tot Christus te leiden, moet de gekruisigde Christus present gesteld worden. Het komt aan op de persoonlijke ontmoeting met Jezus.”

Het hart van het jeugdwerk is de rechtvaardiging van de goddeloze, aldus ds. Mulder. „Het is belangrijk dat wet en Evangelie verkondigd worden. Christus ontvangt zondaren. Er ontstaat geen groter vreugde voor een oprechte gids dan op het moment waarop jongeren gaan vertellen dat ze Christus hebben mogen ontmoeten vanuit het Woord. Dat is de grote zegen van een gids en wegwijzer te zijn.”

Interactieve toerusting

Op de toerustingsdag werd ook een interactieve toerusting aangeboden door ds. J. A. Kloosterman, predikant van de hersteld hervormde gemeente te Lunteren, onder de titel ”het kruis centraal”. Ds. Kloosterman ging in op participatie en imitatie. „Vanuit de participatie volgt de imitatie. Als dit niet in balans is, raak je van de weg.”

Theo van Horssen, jeugdouderling in Ridderkerk, sprak tijdens een workshop over jeugdpastoraat en het Mozesmodel. „In dit model zijn meerdere leidinggevenden verantwoordelijk”, legde de ambtsdrager uit. „Het is het delen van taken en verantwoordelijkheden. Hierdoor worden jongeren gezien en ervaren zij dat ook zo.”