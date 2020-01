Ds. W. J. Westland nieuwe voorzitter HSV-bestuur

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond (GB) heeft ds. W. J. Westland (33) per 1 februari benoemd tot voorzitter van het bestuur van de stichting Herziening Statenvertaling (HSV). Dat maakte de GB donderdag bekend.

Ds. Westland, die sinds 2019 ook deel uitmaakt van het GB-bestuur, volgt hiermee ds. H. Russcher uit Veenendaal op. Ds. Westland is sinds 2018 verbonden aan de hervormde gemeente in Hardinxveld-Giessendam. Daarvoor diende hij bijna vijf jaar de hervormde gemeente te Lelystad.

De stichting Herziening Statenvertaling is in 2002 door het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in het leven geroepen met als doel een „aan het hedendaags taalgebruik aangepaste herziening van de Statenvertaling” te verzorgen. In 2010 kwam de volledige tekst beschikbaar. Daarna verschenen de Jongerenbijbel (2013) en de Studiebijbel (2014).

Naast de voorzitter maken momenteel drs. I. A. Kole (secretaris), drs. A. C. Kronenburg (penningmeester) en ds. L. A. den Butter deel uit van het bestuur. Uitgever van de HSV is Royal Jongbloed in Heerenveen.