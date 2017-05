Ds. W. J. Quist (CGK) 50 jaar predikant

Ds. W. J. Quist, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat vrijdag vijftig jaar in het ambt.

Willem Johannes Quist werd geboren op 3 juli 1944 in Hilversum. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en in Kampen en werd in 1967 predikant in Opperdoes. Daarna stond hij in Den Haag-Rijswijk (1972), Apeldoorn-Zuid (1980), Haarlem-Noord (1990) en Zwolle (1999).

Ds. Quist ging in 2008 met emeritaat.

Lees ook in Digibron:

Zwolle: ds. W. Quist met emeritaat (De Wekker, 04-04-2008)

Bevestiging en intrede ds. W. J. Quist te Zwolle (De Wekker, 29-01-1999)

Drs. Quist neemt afscheid van chr. geref. Haarlem (Reformatorisch Dagblad, 11-01-1999)

Ds. W. J. Quist deed intrede te Apeldoorn (Reformatorisch Dagblad, 14-08-1980)

Afscheid ds. W. J. Quist van ‘s-Gravenhage-Rijswijk (De Wekker, 04-07-1980)

Bevestiging en intrede ds. W. J. Quist te ‘s-Gravenhage-Rijswijk (De Wekker, 15-12-1972)

Afscheid ds. W. J. Quist van Opperdoes (De Wekker, 01-12-1972)

Bevestiging en intrede cand. W. J. Quist te Opperdoes (De Wekker, 02-06-1967)