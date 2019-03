Ds. W. J. Karels: „Leren van dieren verootmoedigt de mens”

„Het is een schande dat wij, die naar Gods beeld zijn geschapen, onderwezen moeten worden door de dieren.” Dat zei ds. W. J. Karels zaterdag tijdens een Zin-in avond.

Het thema van de avond was: ”Leren van de dieren”. Tijdens de bijeenkomst in Rotterdam waren zo’n 270 mensen aanwezig.

Ds. Karels, predikant van de gereformeerde gemeente in Hardinxveld-Giessendam, sprak naar aanleiding van Spreuken 30:24-28 over de kleinste dieren. Allereerst besprak hij de mieren. „Mieren zijn klein en onsterk. De eerste les is dat wij ook heel zwak zijn. Er hoeft maar een adertje te springen of het hart staat stil.”

In de zomer bereiden de mieren hun spijs voor de winter. „We zijn op reis naar de eeuwigheid. Bereiden wij in de zomer onze spijs? Is Gods Woord spijs voor je? Christus wordt ons gepreekt, als de Spijze Die nooit vergaat. De Heere blijft Dezelfde.”

De menselijke smaak is bedorven door de spijs die de wereld en de duivel opdissen, aldus de predikant. „Het is nodig in de genadetijd te smeken om de Spijze Die door God de Vader in de eeuwigheid is bereid, door Christus Zelf is verworven en door Gods Geest geschonken wil worden.”

Vervolgens ging de predikant in op de konijnen. „Als de konijnen een keer gewaarschuwd worden, zitten ze meteen in de rots. Besef dat je een kind des toorns bent als je onbekeerd en buiten Christus bent. Wij zijn ook een machteloos volk. Wij kunnen niet bestaan voor Gods recht, voor de satan en voor de verzoekingen.”

Met een godsdienstige opvoeding, indrukken en gevoelens kun je niet behouden worden, stelde ds. Karels. „Als de Heere je in Christus leidt en brengt, als je door het geloof daar mag komen, dan is de rotssteen rood als bloed. Christus is de rotssteen voor de goddelozen. De konijnen hebben één tik nodig om in de rotssteen te komen. Hoeveel roepstemmen hebben wij nodig?”

De sprinkhanen hebben geen koning maar toch verdelen zij zich in hopen. Ds. Karels: „Gods kinderen en de kerk hebben Christus als Koning. Toch is er een droevige verdeeldheid. Eenheid is noodzakelijk, maar zij mag niet ten koste gaan van de waarheid.” De predikant riep ertoe op om de Koning der koningen te zoeken. „Hij wacht om genadig te zijn. Laat de uitverkiezing voor God. Je moet niet vragen of je verkoren bent, maar of je mag zien of je verloren bent.”

De huichelaar is als een spin. „Zijn hoop zal vergaan”, aldus ds. Karels. „De spin maakt uit zijn ingewand een prachtig web. Daar leeft hij van. Zo zijn er mensen die hun bekering uit hun eigen ingewand opbouwen. Maar een bekering uit God komt voort uit het welbehagen des Vaders, is gegrond op het borgwerk van Christus en wordt uitgewerkt door de Heilige Geest.”