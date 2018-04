Ds. W. Harinck neemt beroep aan naar gg Utrecht

Ds. W. Harinck, predikant van de gereformeerde gemeente (gg) in Moerkapelle, neemt het beroep aan dat de gg Utrecht op hem heeft uitgebracht.

Dat maakte de predikant vrijdag bekend. De gemeente Utrecht is vacant sinds het plotselinge overlijden van ds. L. Terlouw in april 2017.

Ds. Harinck dient de gg Moerkapelle sinds 2010. Hij stond eerder in Woerden (1997) en Kapelle-Biezelinge (1988).

Aan de gg Utrecht is sinds juli 2017 tevens ds. J. IJsselstein als zendingspredikant verbonden. Hij is met zijn vrouw namens Zending Gereformeerde Gemeenten uitgezonden naar Cambodja. Ds. Harinck op zijn beurt is secretaris van het deputaatschap voor de zending van de Gereformeerde Gemeenten.

De gg Utrecht komt tijdelijk samen in de Torenpleinkerk in Vleuten. Er wordt een kerk gebouwd in de Utrechtse Vinex-wijk Leidsche Rijn. De Westerkerk, waar de gemeente eerder samen kwam, is begin 2018 verkocht.